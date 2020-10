Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium-Baisse de 3,1% du CA au T3, la production automobile se redresse Reuters • 22/10/2020 à 07:44









22 octobre (Reuters) - * PLASTIC OMNIUM-CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 20,9% À 5,33 MILLIARDS D'EUROS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020 * PLASTIC OMNIUM-LE CHIFFRE D'AFFAIRES RECULE DE 3,1% À 2,097 MILLIARDS D'EUROS AU T3 * PLASTIC OMNIUM CONSTATE UN REDRESSEMENT PLUS RAPIDE QU'ANTICIPÉ DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE AU T3 (-4,3% APRÈS -33% AU S1) * PLASTIC OMNIUM CONFIRME SES OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2020 (Bureau de Paris)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris 0.00%