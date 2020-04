Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : Assemblée Générale du 23 avril à huis clos Cercle Finance • 02/04/2020 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Plastic Omnium a décidé de tenir l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 23 avril hors la présence physique de ses actionnaires. Le groupe demande donc de participer à l'Assemblée générale par les moyens de vote à distance mis à disposition (par correspondance ou par internet). Le Groupe répondra lors de l'Assemblé Générale à l'ensemble des questions posées préalablement à l'écrit.

