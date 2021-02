Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : annulation de 1,44 million d'actions Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium indique que son conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 17 février, l'annulation de 1.443.954 actions propres, soit 0,97% du capital social, une opération qui sera réalisée le 25 février 2021. A la suite de cette réduction de capital, le capital social de l'équipementier automobile sera ramené de 148.566.107 à 147.122.153 actions et la participation de la holding de contrôle Burelle SA sera portée de 58,78% à 59,35% du capital social.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -1.47%