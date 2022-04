Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: acquisition de VLS pour 600 ME information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 08:07









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium a conclu un accord avec Varroc Engineering Limited (Maharashtra, Inde) pour l'acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS). L'opération porte sur une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros payée en numéraire.



VLS a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 0,8 milliard d'euros en 2021. La société figure dans le top 10 mondial des fournisseurs d'éclairage automobile.



' Avec cette acquisition, Plastic Omnium se positionne comme un acteur majeur sur le marché en croissance continue de l'éclairage, un marché qui devrait atteindre environ 42 milliards de dollars en 2027 contre 31 milliards de dollars en 2021 (CAGR +5%) ' indique le groupe.



Le groupe va créer une nouvelle division stratégique, Eclairage, d'environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022, regroupant les activités AMLS (ams OSRAM Automotive Lighting Systems) et VLS.





