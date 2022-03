Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: acquisition d'AMLS auprès d'ams OSRAM information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce avoir conclu un accord avec ams OSRAM pour acquérir 100% d'AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH), un acteur allemand de l'éclairage automobile en forte croissance, pour une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros.



Avec un siège basé à Munich, AMLS a réalisé un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros en 2021 et emploie environ 770 personnes, dont 120 en R&D répartis sur cinq sites. Il fournit un portefeuille de produits de haute technologie à une clientèle mondiale.



L'acquisition d'AMLS sera payée en cash, sans besoin additionnel de financement. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.





