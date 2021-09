Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : abaissement des prévisions pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Alignant son hypothèse annuelle sur une production automobile mondiale pour 2021 entre 71 et 73 millions de véhicules, contre 77 millions précédemment, Plastic Omnium indique actualiser ses prévisions financières pour l'année en cours. Ainsi, il n'attend plus qu'un chiffre d'affaires 'en croissance' (contre 'en fort rebond'), une marge opérationnelle entre 4 et 5% du CA (contre 'au moins 6%') et un cash-flow libre d'au moins 220 millions d'euros (contre 'significativement supérieur à 220 millions'). L'équipementier automobile justifie cet abaissement par l'intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines, amplifiée avec la récente révision en baisse par IHS Markit de ses prévisions pour le secteur.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -2.21%