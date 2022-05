Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: a finalisé un placement privé de 400 ME information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 18:12









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium a finalisé ce jour un placement privé régi par le droit allemand appelé Schuldschein pour un montant total de 400 millions d'euros.



Le produit de cette émission permet notamment d'anticiper le refinancement du Schuldschein de 300 millions d'euros arrivant à échéance en juin 2023.



Ce placement privé, sans covenant, de maturités 3, 5 et 7 ans, offre un taux moyen de financement de 1,58%.



Kathleen Wantz-O'Rourke, Directrice Financière et des Systèmes d'information du Groupe, a déclaré : ' Cette opération nous donne une flexibilité financière accrue tout en maintenant un bilan sain. '





