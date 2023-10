Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : -20% vers 10,42E information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Décidément, cela ne pardonne pas... la publication d'un 'warning' (chiffre d'affaire, marge, objectifs, etc.) est immédiatement sanctionné d'une débacle boursière et Plastic Omnium en fournit une nouvelle illustration avec un plongeon de -20% vers 10,42E qui précipite le titre sous les 2 planchers majeurs long terme des 13,3E du 10/10 et 27/12/2022 puis surtout des 12,60E du 30 mars 2020.

Parti de 20E le 24 juillet dernier, on peut se demander si l'objectif n'est pas une division par 2 du cours en 3 mois, vers 10E.





