Plastic Omnium : 1er contrat pour le Water Injection

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce la signature avec un constructeur premium européen, d'un premier contrat de production en série pour son système innovant d'injection d'eau ou ' Water Injection '. Le système Water Injection complète l'offre de Plastic Omnium en matière de dépollution et de stockage d'énergie pour tout type de motorisations. Il est dédié à la réduction des émissions des moteurs thermiques à essence. ' Le système Water Injection utilise l'injection d'eau dans la chambre de combustion pour refroidir le mélange air-carburant, permettant ainsi de réduire jusqu'à 15% les émissions de CO2, tout en améliorant l'efficience du moteur et ses performances de 10% ' indique le groupe.

