Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium : +18% vers 31,4E, + haut depuis avril 2019 Cercle Finance • 25/11/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium ouvre un 'gap' au-dessus de 26,38E et explose de +18% vers 31,4E. Le titre pulvérise la résistance des 26E des 7, 8, 9 janvier 2020 et 13 décembre 2019 (à l'ouverture) ainsi que celle des 29E du 23 avril 2019 et même celle des 31,15E de mi-mars 2016.

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +6.07%