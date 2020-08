Plant Advanced Technologies PAT nomme Clariant en tant que nouvel administrateur

(AOF) - Le spécialiste des biomolécules végétales rares Plant Advanced Technologies PAT a annoncé, suite à la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2020, le renforcement de sa gouvernance avec la nomination de Clariant au poste d'Administrateur représenté par Madame Catherine Breffa. D'autre part, suite au départ en retraite de Monsieur Jean-Yves Ravinet, représentant de Vetoquinol au conseil d'administration, la nomination de Monsieur Michael Donabédian a également été approuvée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020.

La société précise que Monsieur Michael Donabévian, qui remplace Monsieur Jean-Yves Ravinet, sera le représentant permanent de Vétoquinol au conseil d'administration de PAT.

Diplômée de l'Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg, Madame Breffa a ensuite obtenu son doctorat en chimie en 2005 à l'université de Mayence en Allemagne. Après une année de postdoc aux États-Unis, elle rejoint l'industrie de chimie de spécialité, où elle occupe des postes en R&D et en gestion de Grands Comptes, dans les secteurs de la cosmétique et de la détergence. Elle obtient en 2012 un Executive MBA de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris et est en charge depuis 2017 du développement de nouvelles matières premières pour la cosmétique chez Clariant.

Diplômé de l'École vétérinaire de Lyon en 1994, Monsieur Donabévian s'est spécialisé dans la médecine des équidés avant d'exercer dans cette spécialité comme vétérinaire libéral jusqu'en 2002. Désireux de donner un tournant plus scientifique à sa carrière, il rejoint alors l'INRA de Theix pour réaliser une thèse de science en rhumatologie. C'est en 2006 qu'il intègre le groupe Vétoquinol dans un poste d'expert scientifique. Suite à une Master Executif à HEC, il dirige depuis 2011 les opérations scientifiques liées à l'innovation produit.

AOF - EN SAVOIR PLUS