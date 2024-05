Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Planisware: le titre se distingue, Berenberg initie à achat information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - L'action Planisware compte parmi les plus fortes hausses du marché mardi matin à la Bourse de Paris, le spécialiste des logiciels de planification de projets profitant d'une note de Berenberg dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat.



A 10h10, le titre gagne plus de 2%, contre un repli de 0,1% au même instant pour l'indice SBF 120.



Berenberg a entamé ce matin la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 29 euros, le broker considérant le groupe comme un 'maestro' du marché des logiciels de gestion de portefeuilles de projets.



'Nous considérons Planisware comme un bénéficiaire clé du secteur en pleine croissance de la 'project economy' (économie de projet), affichant une croissance potentielle pérenne en termes de résultats', souligne l'intermédiaire.



Selon Berenberg, le groupe est en mesure de générer une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 20% au niveau de son chiffre d'affaires à horizon 2026 et de 22% au niveau de son Ebit ajusté', souligne-t-il.



Malgré des débuts en Bourse réussis, le titre accuse toujours une décote prononcée par rapport à ses comparables, ajoute-t-il, ce qui laisse entrevoir d'après lui une possible revalorisation.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de 24% par rapport au cours de clôture de lundi soir.





