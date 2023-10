Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Planisware: lancement de l'introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Planisware, éditeur de logiciels SaaS B2B dans le secteur de la Project Economy, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A).



L'opération comprendra la vente d'au maximum 15.085.000 actions cédées initiale, assortie d'une option de surallocation pour un maximum de 15% du nombre d'actions cédées initiales, soit 2.262.750 actions cédées supplémentaires.



Sur la base d'une fourchette indicative entre 16 et 18 euros par action, le produit brut de la vente des actions de l'offre serait d'environ 241 à 272 millions d'euros (et environ 278 à 312 millions si l'option de surallocation est exercée en totalité).



Selon le calendrier indicatif, la période de souscription de l'offre à prix ouvert se déroulerait du 2 au 10 octobre (inclus) et celle du placement global, du 2 au 11 octobre (inclus), la fixation du prix de l'offre étant prévue le 11 octobre.



Le règlement-livraison des actions aurait lieu le 13 octobre et le début des négociations des actions Planisware sur Euronext Paris, sur une ligne de cotation intitulée PLNW et le code ISIN FR001400L0H5, le 16 octobre.





