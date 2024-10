Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Planisware: en chute après une révision d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Planisware lâche 10%, dans le sillage d'une révision des objectifs 2024 communiqués en septembre 2023, avec une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires désormais attendue entre +17 et +18% (de l'ordre de 19,5% auparavant).



En revanche, l'éditeur de logiciels SaaS B2B pour la 'Project Economy' table maintenant sur une marge d'EBITDA ajusté relevée à environ 34% (contre environ 33% auparavant) et confirme viser un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 47 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 18,2% (+18,7% à taux de changes constants), 'principalement porté par le succès continu de la plateforme SaaS du groupe, leader sur le marché'.



Cette progression a toutefois été un peu plus faible que prévu, en raison de l'allongement des cycles de vente depuis la fin de l'été sur fond d'inquiétudes liées au contexte politique en France et des difficultés dans certains de ses marchés verticaux clés.





