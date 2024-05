Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Planisware: croissance de 18% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Planisware annonce pour le premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires total en hausse de 18,5% à 40,9 millions d'euros, principalement porté par le succès continu de sa plateforme SaaS.



A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint 19,6%, en ligne avec la trajectoire attendue pour l'année, dont une progression de 26,2% pour le chiffre d'affaires récurrent (91% du total), porté par l'offre SaaS.



Fort de ces performances, Planisware confirme ses objectifs 2024, à savoir une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 19,5%, une marge d'EBITDA ajusté d'environ 33% et un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.





