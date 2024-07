Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Planisware: baisse de 14% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Planisware publie un résultat net en baisse de 14,4% à 16 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, impacté par les coûts d'introduction en bourse, avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration d'environ 2,6 points à 33,5% du chiffre d'affaires.



Cette amélioration résulte de la croissance du chiffre d'affaires de 19,3% à 86,6 millions d'euros, soutenu par l'augmentation des prix liée à l'indexation des contrats sur l'inflation, d'un effet de mix positif et de nouveaux gains d'efficacité opérationnelle.



L'éditeur de logiciels SaaS B2B pour la 'Project Economy' confirme l'ensemble de ses objectifs 2024, dont une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 19,5% et une marge d'EBITDA ajusté d'environ 33%.





Valeurs associées PLANISWARE 26,27 EUR Euronext Paris -0,11%