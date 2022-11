Planification écologique: Paca devient région pilote

La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) devient "pilote" dans le déploiement de la planification écologique du gouvernement dans le cadre d'un "protocole d'expérimentation", annoncé lundi par la Première ministre Elisabeth Borne.

Ce "protocole d'expérimentation entre l'Etat et la région" Paca est "une initiative conjointe pour planifier la transition écologique" dans le territoire, d'après le document auquel a eu accès l'AFP et présenté publiquement par la Première ministre à Marseille lundi.

Décarbonatation de l'industrie, développement de transports moins polluants, préservation des ressources en eau et des forêts: plusieurs champs d'action seront guidés par un "comité de pilotage" dirigé conjointement par le préfet de Région Christophe Mirmand et le président de la Région, Renaud Muselier (droite).

Se présentant comme "grand décentralisateur", ce dernier a affirmé lors d'un entretien à l'AFP croire "en la capacité de l'expérimentation et elle passe par le préfet de Région et le président de Région qui sont les deux à même de traiter au mieux le dernier kilomètre" pour l'application concrète des mesures environnementales sur le territoire.

Ce statut de "région pilote" est dû, selon M. Muselier, à la capacité de l'Institution locale à "savoir mettre en place la politique européenne sur le territoire donc à co-financer".

"On se retrouve dans une situation où [la Région] devient de fait un partenaire incontournable pour les entreprises industrielles", a-t-il expliqué, énumérant plusieurs groupes importants implantés dans les Bouches-du-Rhône tels Naval Group, Airbus hélicoptère ou ArcelorMittal, 2e sidérurgiste mondial installé à Fos-sur-Mer, à qui la Région a déjà versé six millions d'euros pour son programme de décarbonatation.

La zone industrielle de Fos-sur-Mer représente à elle seule 20% des émissions industrielles nationales. En France, l'industrie contribue elle-même à 20% des émissions de gaz à effet de serre.

Lors de son discours lundi devant la Convention des maires de la région, à Marseille, Elisabeth Borne a reconnu que la région Paca "dotée d'une biodiversité et de paysages exceptionnels, fait partie des plus touchées, des plus concernées par la montée des températures et par les événements climatiques extrêmes".

Ce territoire, des Alpes à la plaine de la Crau en passant par le littoral, est selon elle "un laboratoire idéal de la planification écologique".

M. Muselier se veut à la pointe des politiques publiques en matière environnementale: la région Paca "vise ainsi à construire un budget vert d'ici 2023", selon le protocole signé avec l'Etat.

L'Institution, grande pourvoyeuse de fonds de façon directe ou indirecte pour les projets de collectivités locales et entreprises prévoit "des critères climats qui seront incontournables pour chaque centime dépensé", a assuré M. Muselier.

"La Région est mobilisatrice des fonds européens" et en est "la plateforme de gestion et l'autorité organisatrice" sur le territoire, a rappelé M. Muselier selon qui "tout est passé au vert au niveau européen, si vous voulez des fonds européens, passez au vert".

