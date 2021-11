Plan industriel de soutien de 1,8 milliard d’euros pour le cloud français

Michel Paulin, directeur général de OVHcloud a déclaré : " Cette stratégie d'accélération est une étape supplémentaire vers l'établissement d'une filière française de cloud robuste, capable de s'imposer durablement sur le marché européen et mondial ". Le plan gouvernemental a été dévoilé dans les locaux parisiens de la firme technologique.

L'ensemble de la contribution publique à la stratégie est financée par le 4e Programme d'investissements d'avenir et France Relance, à hauteur de 533 millions d'euros sur 2021-2022 puis 134 millions d'euros pour 2023 et les années suivantes.

(AOF) - Le gouvernement a présenté un plan industriel de soutien de 1,8 milliard d’euros à la filière cloud française. Ce montant se décompose en 667 millions d’euros de financement public, en 444 millions d’euros de financements européens et en 680 millions d’euros de cofinancements privés. Vingt-trois projets de R&D, représentants 421 millions d'euros de financements publics, ont déjà été sélectionnés par l’Etat. 85% des financements seront dirigés vers des PME, start-ups, et instituts de recherche, des projets open source ou des projets de relocalisation d’activités industrielles en France.

