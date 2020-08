Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plainte contre EDF sur des "négligences environnementales" à Flamanville Reuters • 25/08/2020 à 11:41









PARIS, 25 août (Reuters) - Le réseau "Sortir du nucléaire" a annoncé mardi avoir déposé plainte contre EDF EDF.PA pour plusieurs dizaines d'infractions à la protection de l'environnement au niveau du site nucléaire de Flamanville (Manche). "Les malfaçons du réacteur EPR ne sont pas le seul scandale sur le site nucléaire de Flamanville", déplore l'ONG dans son communiqué en annonçant qu'elle venait "de déposer plainte contre EDF pour 36 infractions, ces faits étant susceptibles d'entraîner des pollutions graves et de mettre en danger les personnes intervenant sur le site". Sortir du nucléaire déclare dans son communiqué se fonder sur un rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) daté de juillet 2019 et dressant le bilan d'une visite d'inspection réalisée le mois précédent sur la thématique de la protection de l'environnement. Estimant que ce rapport d'inspection "témoigne de très inquiétantes négligences dans la gestion de substances dangereuses, que ce soit sur les deux réacteurs en fonctionnement ou sur l'EPR en construction", "nous avons déposé plainte pour 36 infractions à la réglementation nucléaire et environnementale", est-il expliqué dans ce communiqué. (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.29%