Places financières : la perte d'attractivité de Londres se confirme (Kroll)

Si le Royaume-Uni continue de bénéficier de la législation la plus plébiscitée par les professionnels de la finance (31%) face aux États-Unis et à Singapour (25 %), seuls 18% des sondés considèrent que la capitale britannique sera le premier centre financier de la planète dans 5 ans, sans qu'aucune ville européenne ne soit appelée à lui succéder à ce stade.

(AOF) - 60% des décideurs interrogés par Kroll dans le cadre son enquête « Global Regulatory Outlook 2021 » considèrent que New York est aujourd'hui le premier centre financier de la planète. Ils étaient 56% l'année dernière. 18% prédisent que la Chine est appelée à devenir l'épicentre de la finance mondiale dans les cinq années à venir. Cette enquête montre aussi la perte d'attractivité de Londres à la suite du Brexit. Seuls 31% des décideurs financiers interrogés considèrent que la capitale britannique est aujourd'hui la première place financière mondiale, contre 53% il y a 3 ans.

