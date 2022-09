Placement-direct.fr élargit l’offre immobilière de son contrat PER Placement-direct

(AOF) - L’investissement dans la pierre-papier continue d'attirer les Français. Au premier semestre 2022, ils y ont consacré 8,1 milliards d’euros de versements, d’après les données de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF). Pour répondre à cette demande croissante des épargnants, Placement-direct.fr a souhaité proposer une offre en unités de compte immobilières la plus complète possible sur son contrat PER Placement-direct, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.

Au sein du contrat PER Placement-direct, 12 SCPI sont accessibles avec une date d'entrée en jouissance des parts qui a lieu le premier jour du mois suivant l'encaissement de la souscription. Autre atout de taille : 100 % des revenus des SCPI sont affectés au contrat (certains contrats n'en reversent que 90%, voire 85%).

Sur le contrat PER Placement-direct, l'investissement en SCPI est limité à 40% du versement avec un maximum de 50 000 euros par SCPI.

" Proposer à nos clients les solutions d'investissement les plus pertinentes, au meilleur tarif, est depuis toujours dans l'ADN de Placement-direct.fr ", déclare Gilles Belloir, directeur général de Placement-direct.

Et d'ajouter : "Dans un contexte porteur à la fois pour la pierre-papier et l'épargne retraite, il nous a paru évident d'accorder une place de choix aux supports immobiliers dans notre PER. "