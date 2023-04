Pizzorno : son résultat net a presque doublé en 2022

(AOF) - À l'issue de l'exercice 2022, Pizzorno Environnement affiche une forte hausse de son résultat net part du Groupe à 18,4 millions d'euros. Il a quasiment doublé par rapport à 2021, année où le résultat net s'est élevé à 9,5 millions d'euros. Le résultat opérationnel ressort à 13,9 millions d'euros contre 20,3 millions d'euros un an auparavant. L'Excédent Brut d'Exploitation atteint 47,4 millions d'euros en 2022, soit 20,9% du chiffre d'affaires, reflétant d'une part, une reprise soutenue des investissements de démarrage de nouveaux contrats (Aix Miramas et Lille) et de renouvellement de flotte.

D'autre part, il reflète des effets de l'inflation non répercutés en intégralité sur cet exercice.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 226,9 millions d'euros, en progression de 8,9% par rapport à 2021. Les 2 pôles d'activité, Propreté et Traitement-Valorisation sont respectivement en croissance de 7,5% et 13,9%, portée notamment par le démarrage du plus important contrat de collecte de l'histoire du Groupe pour le compte de la Métropole Européenne de Lille et la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt.

Pizzorno Environnement bénéficie d'une structure financière très solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 61,1 millions d'euros contre 53,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Sur la base des résultats annuels 2022, le Conseil d'Administration a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en juin prochain, le versement d'un dividende de 1 euro par action.

