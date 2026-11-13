PIZZORNO : Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Groupe Pizzorno Environnement, initiée par Paprec Group

Draguignan, le 13 novembre 2026

Le 12 novembre 2026, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a publié le résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Groupe Pizzorno Environnement, initiée par Paprec Group (l'« Offre ») à la suite de sa clôture intervenue le 10 novembre 2026.

Dans le cadre de l'Offre, ouverte du 28 octobre 2026 au 10 novembre 2026 inclus, Paprec Group a acquis 65.391 actions de la société Groupe Pizzorno Environnement (la « Société »), au prix de 62,50 euros par action.

A l'issue de l'Offre, Paprec Group détient directement 1.291.008 actions de la Société représentant 32,28 % du capital et 22,85 % des droits de vote théoriques de la Société [1] . Paprec Group et Paprec Holding détiennent ensemble 2.091.008 actions de la Société, représentant 52,28 % du capital et 51,18 % des droits de vote théoriques de la Société [2] .

Paprec Group, Paprec Holding, Madame Éliane Pizzorno, Madame Magali Devalle et Monsieur Frédéric Devalle, agissant de concert vis-à-vis de la Société, détiennent ensemble, après assimilation des actions auto-détenues par la Société [3] , 3.074.303 actions représentant 76,86 % du capital et 83,58 % des droits de vote théoriques de la Société [4] .

L'avis de résultat de l'Offre est disponible sur le site internet de l'AMF ( www.amf-france.org ).

***

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers. Il ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, vers les pays où le communiqué ou l'offre peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions, et notamment sur le territoire des États-Unis. Les personnes en possession de ce communiqué doivent prendre connaissance de ces réglementations ou restrictions et les respecter.

Les documents relatifs à l'Offre sont également disponibles sur les sites Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ), de la société Groupe Pizzorno Environnement ( www.pizzorno.com ) et de la société Paprec Group ( www.paprec.com ).

[1] Déterminé au 9 juin 2026 sur la base d'un nombre total de 4.000.000 d'actions représentant 6.874.635 droits de vote théoriques réduits à 5.649.018 droits de vote théoriques, après prise en compte de la caducité des 1.225.617 droits de vote double résultant de la cession des actions par la Famille Pizzorno-Devalle

[2] Voir note n°1

[3] Les actions auto-détenues sont assimilées aux actions détenues par le groupe Paprec en application de l'article L. 233-9 2° du Code de commerce

[4] Voir note n°1