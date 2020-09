Pizzorno : renouvellement d'un contrat à Saint-Tropez

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce le renouvellement pour quatre ans du contrat de nettoiement de la ville de Saint-Tropez, marché qui représente un chiffre d'affaires annuel de 2,3 millions d'euros et débutera le 17 octobre.

Le groupe de services aux collectivités précise que les prestations incluent notamment le balayage manuel et mécanisé des voiries, la collecte des corbeilles et des cendriers, le nettoiement du mobilier urbain et des cours d'écoles.

Pizzorno déploiera pour ce nouveau marché une flotte modernisée, composée majoritairement de véhicules électriques, moins polluants et plus silencieux. Il a également privilégié des constructeurs et des sites de production français pour ces nouveaux véhicules.