Pizzorno : Paprec Holding acquiert 20% du capital

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce que Paprec Holding a procédé, le 12 novembre, à l'acquisition hors marché d'un total de 800.000 actions Pizzorno, soit 20% du capital et 13,17% des droits de vote, et conclu un pacte d'actionnaires avec le groupe familial. À l'issue de cette opération, qui fait suite à un accord sous conditions suspensives conclu le 10 août dernier, le concert composé de Paprec Holding et du groupe familial détient 71,82% du capital et 81,42% des droits de vote de Pizzorno. Enfin, le conseil d'administration du groupe spécialisé dans le traitement de déchets a coopté Mathieu Petithuguenin en qualité d'administrateur, sur proposition de Paprec Holding, en remplacement de François Devalle, démissionnaire.

