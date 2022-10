Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pizzorno: marge d'EBE améliorée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement dévoile au titre du premier semestre 2022 un bénéfice net part du groupe de 7,8 millions d'euros, contre 5,3 millions un an auparavant, et une marge d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 20,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 3,8 points.



Le groupe de services à l'environnement a enregistré une croissance de 7,3% de son chiffre d'affaires à 107,8 millions d'euros, avec une activité propreté en hausse de 3% et une activité traitement et valorisation en forte progression de 24,7%.



Revendiquant au 30 septembre un solide carnet de commandes (ne comprenant que les commandes fermes) de 777,8 millions d'euros, Pizzorno se dit conforté par son premier semestre dans ses ambitions de 'maintenir un niveau solide de croissance rentable'.





