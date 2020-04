Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pizzorno : le CA 2019 recule de -6,6% Cercle Finance • 28/04/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Pizzorno Environnement annonce ce soir un chiffre d'affaires, en 2019, de 217,5 millions d'euros, en recul de -6,6% par rapport à 2018. Dans le détail, l'activité Propreté reste stable à 167,9 millions d'euros, quand l'activité Traitement-Valorisation recule de -23,5%, à 49,6 millions d'euros. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus s'affichent à 51 millions d'euros (-9,2%).

Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI Euronext Paris +1.42%