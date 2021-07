Pizzorno : GMB Invest dépasse les 20% du capital

(CercleFinance.com) - GMB Invest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juillet, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote et 15% et 20% du capital de Groupe Pizzorno Environnement et détenir, à cette date et à ce jour, 20,15% du capital et 11,95% des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions hors marché par GMB Invest auprès de la société GDSA, elle-même contrôlée par Claude Marquet, laquelle société a franchi en baisse les mêmes seuils et ne détient plus aucune action Pizzorno.

GMB Invest déclare envisager de poursuivre ses achats et de demander la nomination d'un représentant comme membre du conseil d'administration de Groupe Pizzorno Environnement, mais pas d'acquérir le contrôle de la société de services aux collectivités.