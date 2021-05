Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pizzorno Environnement : une performance 'solide' en 2020 Cercle Finance • 28/05/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement a fait état hier soir d'une performance opérationnelle décrite comme 'solide' pour son exercice 2020, en dépit de l'impact lié à la crise du Covid-19. Le spécialiste de la gestion des déchets - désormais recentré sur ses activités les plus rentables - indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 198,7 millions d'euros l'an dernier, en recul de 8,7% par rapport à l'exercice 2019. Pizzorno justifie ce repli par des arrêts de contrats majoritairement non rentables et par une contraction des volumes due aux mesures de confinement liées à la crise sanitaire. Conséquence, son résultat net part du groupe ressort en perte de 5,1 millions d'euros sur l'exercice écoulé, à comparer avec un profit de 1,8 million d'euros en 2019. Concernant 2021, le groupe dit vouloir poursuivre sa feuille de route et se donne comme objectif un chiffre d'affaires compris entre 200 et 205 millions d'euros cette année, associé à une amélioration de sa performance opérationnelle. Il n'a pas prévu de verser de dividende au titre de l'exercice 2020. A la Bourse de Paris, l'action Pizzorno grappillait moins de 1% vendredi matin suite à cette publication.

Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI Euronext Paris +1.83%