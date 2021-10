Pizzorno Environnement : stratégie validée

(AOF) - Pizzorno Environnement gagne 0,77% à 26,2 euros, soutenu par des résultats semestriels très solides et des perspectives encourageantes. Le spécialiste de l'environnement profite de l'accélération de l'activité en France et recueille les fruits de sa stratégie de développement orientée vers les activités et services les plus rentables. Le groupe familial varois est retourné dans le vert au premier semestre 2021. Le bénéfice net part du groupe a atteint 5,3 millions d'euros contre une perte de 2,5 millions sur le premier semestre 2020.

Grâce à des coûts d'exploitation maîtrisés dans un contexte de hausse d'activité, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 16,8 millions, en progression significative de 101,7%, représentant un taux de marge de 16,7% du chiffre d'affaires, en amélioration de 7,9 points par rapport au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires, déjà publié fin septembre, a progressé de 6,5% à 100,5 millions. L'activité Propreté en hausse de 3,8% sur la période bénéficie du démarrage de nouveaux contrats remportés en début d'année ayant compensé l'arrêt volontaire de contrats au Maroc ainsi que la perte du marché d'exploitation du centre de tri de Grenoble.

L'activité Traitement et Valorisation présente quant à elle un chiffre d'affaires de 19,7 millions en progression de 19,2% tirée, entre autres, par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Varet la reprise partielle d'exploitation du site d'Aboncourt.

Fort de ses bons résultats, Pizzorno Environnement a pour ambition de maintenir un niveau solide de croissance rentable.

Ainsi le groupe confirme ses anticipations d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 et 205 millions d'euros associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 et 35 millions d'euros avec des investissements de l'ordre de 28 à 30 millions d'euros.

Midcap Partners a relevé son objectif de cours sur le titre de 26 à 35 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat.

Les performances du groupe ont battu les attentes du courtier. En raison de l'aspect récurrent de ces chiffres, le bureau d'études a relevé ses prévisions qui s'établissent désormais à 10,8 millions d'euros de résultat opérationnel courant pour l'année en cours (contre 8 millions dans ses précédentes estimations).

La dynamique commerciale est par ailleurs restée forte sur la période avec notamment le renouvellement de la collecte du 15e arrondissement de Paris et la reprise du nettoyage des Champs Elysées, souligne le broker.

"Disposant désormais de solides perspectives confirmées par cette publication, d'un bilan très sain et d'un partenaire capitalistique (Paprec) engagé sur le long terme, le groupe est un must-buy sur les niveaux de valorisation actuels", écrit l'intérmédiaire.

