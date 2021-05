PIZZORNO ENVIRONNEMENT : performance opérationnelle solide malgré la pandémie

(AOF) - Pizzorno Environnement a accusé au titre de son exercice 2020 une perte nette de 5,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,8 million un an plus plus tôt. Le spécialiste de la gestion des poubelles a été pénalisé par le repli de son chiffre d'affaires lié aux mesures de confinement et par des charges exceptionnelles liées à la non-reconduction délibérée des contrats au Maroc, dont celui d'Oum-Azza,

Dans un contexte de ralentissement de l'activité, le groupe varois a démontré l'agilité de son organisation et la pertinence de sa stratégie de développement recentrée sur ses activités les plus rentables. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation ressort à 26,9 millions, en hausse de 14%, faisant ressortir un taux de marge d'EBE en hausse de trois points à 14%.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 198,7 millions, en repli de 8,7% par rapport à l'exercice 2019, principalement impacté par des arrêts de contrats majoritairement non rentables et une contraction des volumes suites aux mesures de confinement liées à la crise du Covid-19 (impact de 2,1 millions sur le chiffre d'affaires).

Compte-tenu d'un exercice marqué par des éléments ponctuels et les effets du Covid-19, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2020.

Malgré un contexte économique général qui reste complexe et fluctuant, le groupe familial confirme sa confiance dans les objectifs qu'il s'est fixés.

Ainsi, pour l'exercice en cours, il poursuit sa feuille de route et prévoit un chiffre d'affaires compris entre 200 et 205 millions à fin 2021 associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 et 35 millions avec des investissements de l'ordre de 28 à 30 millions.

Enfin, au 31 mars2021, Pizzorno Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, avec un niveau de commandes fermes qui s'élève à 528 millions.

AOF - EN SAVOIR PLUS