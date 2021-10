Pizzorno Environnement : le premier semestre valide la stratégie du groupe

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fort de ses bons résultats, Pizzorno Environnement a pour ambition de maintenir un niveau solide de croissance rentable. Ainsi le groupe confirme ses anticipations d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 et 205 millions d'euros associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 et 35 millions d'euros avec des investissements de l'ordre de 28 à 30 millions d'euros.

L'activité Traitement et Valorisation présente quant à elle un chiffre d'affaires de 19,7 millions en progression de 19,2% tirée, entre autres, par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Varet la reprise partielle d'exploitation du site d'Aboncourt.

Ces bonnes performances démontrent la pertinence de la stratégie de développement orientée vers les activités et services les plus rentables, écrit Pizzorno Environnement dans un communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.