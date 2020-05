PIZZORNO ENVIRONNEMENT dans le vert en 2019

(AOF) - Pizzorno Environnement a réalisé en 2019 un bénéfice net de 1,9 million d'euros, contre une perte de 0,3 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel du spécialiste de l'environnement ressort en forte amélioration à 2,3 millions contre une perte de 8 millions en 2018. L'excédent brut d'exploitation a reculé de 26% à 23,5 millions, représentant une marge de 10,8% du chiffre d'affaires contre 13,7% un an plus tôt.

Ce repli reflète la stratégie du groupe en termes d'assainissement de la base de contrats peu rentables, ce qui se traduit par une détérioration temporaire de la rentabilité du pôle Traitement et Valorisation.

De ce fait, le groupe a résilié le contrat du centre de tri du Broc avec prise d'effet le 31 mai 2019. Cette décision représente une charge non récurrente de l'ordre 4,2 millions, affectant la rentabilité de l'exercice.

Le chiffre d'affaires a atteint 217,6 millions, en retrait de 6,6%. Il présente un niveau d'activité contrasté selon les divisions. L'activité Propreté, stable sur la période, bénéficie de plusieurs reconductions de contrats.

Le groupe assure que ses performances lui permettaient d'envisager une progression du dividende par rapport à 2018. Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte de l'épidémie de Coronavirus, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.

À ce stade, les conséquences du Covid-19 sur Pizzorno Environnement sont relativement limitées, néanmoins, la durée de la crise sanitaire et son ampleur sur la saison touristique n'étant pas encore connues, une partie de l'activité du groupe, présent dans les zones touristiques, pourrait en être affectée.

Le groupe rappelle enfin la solidité de son carnet de commandes. Ce dernier ne comprend que les commandes fermes, qui s'élève à 701 millions d'euros (fin décembre 2019).

