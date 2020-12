PIZZORNO ENVIRONNEMENT confirme ses objectifs 2021

(AOF) - Pizzorno Environnement a annoncé sa volonté de renforcer son potentiel de croissance et d'innovation en engageant des réflexions stratégiques. Le spécialiste de la gestion des poubelles a par ailleurs indiqué que son chiffre d'affaires 2020 devrait demeurer légèrement supérieur à 200 millions, principalement impacté au premier semestre par un arrêt volontaire de certains contrats non rentables et la crise sanitaire. L'excédent brut d'exploitation devrait atteindre environ 22 millions. En 2019, le chiffre d'affaires était ressorti à 217,6 millions et l'EBE à 23,5 millions.

Par ailleurs, les investissements 2020 du groupe varois devraient s'élever à environ 35 millions.

Fort de ses bases solides, et malgré un contexte économique général qui reste complexe et fluctuant, le groupe est confiant dans les objectifs qu'il s'est fixé pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 200 et 205 millions associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 et 35 millions.

Le montant des investissements devrait atteindre environ 28-30 millions. Une partie de ces résultats seront liés à des projets de développement sur les activités de collecte, tri et valorisation : expansion géographique sur le territoire national, déploiement d'une plateforme de biodéchets (compostage et énergies vertes) et lancement de projets structurants sur les activités de déchets industriels.

AOF - EN SAVOIR PLUS