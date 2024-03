Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pizzorno: croissance de près de 17% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement affiche un chiffre d'affaires de 264,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2023, en progression de 16,6%, enregistrant ainsi une troisième année de croissance consécutive 'portée par une bonne dynamique des deux métiers du groupe'.



L'activité propreté ressort en progression de 18,6% à 207,3 millions, portée à la fois par un excellent taux de renouvellement de contrats et le démarrage de nouveaux contrats, tandis que le CA de l'activité traitement-valorisation s'élève à 57,2 millions, en hausse de 10,1%.



Au regard du niveau d'activité réalisé et de sa discipline financière, Pizzorno Environnement anticipe une solide performance opérationnelle pour l'exercice 2023, et déclare aborder l'année 2024 avec confiance.





Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI Euronext Paris +6.49%