Pizzorno: contrat avec les Lacs et Gorges du Verdon

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce avoir remporté le contrat de Délégation de Service Public de prévention et de gestion des déchets ménagers de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, pour une durée de 10 ans et un montant total de 37 millions d'euros.



Pour la première fois dans la région Sud PACA, une collectivité délègue ainsi à un prestataire la gestion globale de ses déchets pour la collecte, le transport, la valorisation, le traitement, les déchetteries mais aussi la prévention.



Pizzorno débutera le 1er juillet ce nouveau contrat pour lequel une société dédiée, Verdon Environnement, sera créée. Filiale à 100% du groupe, elle aura la charge exclusive d'assurer le service public de gestion des déchets des 16 communes du territoire.





