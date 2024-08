Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pizzorno: contrat avec la DPVa pour une joint-venture information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce que Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVa) a confié à sa joint-venture avec Paprec Energies, la construction et l'exploitation de son futur pôle de transition environnementale.



Ce contrat de délégation de service public (DSP) porte sur la construction et l'exploitation d'une unité de tri-pré-traitement, d'une unité de valorisation des déchets ménagers et assimilés, ainsi que d'un réseau de chaleur.



L'investissement total de 130 millions d'euros sera porté par une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP). Le chiffre d'affaires est garanti par le traitement annuel de 48.000 tonnes de déchets au prix de 175 euros la tonne sur la durée de 25 ans du contrat.





Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI 75,20 EUR Euronext Paris 0,00%