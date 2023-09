Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pizzorno: bénéfice net stable au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement publie un bénéfice net part du groupe stable à 7,8 millions d'euros pour le premier semestre 2023, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation (EBE) en hausse de 10,1% à 24,4 millions, représentant un taux de marge de 19,1%, en retrait de 1,5 point.



A 128 millions d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 18,7%, croissance notamment portée par le démarrage du contrat de collecte pour le compte de la Métropole Européenne de Lille et une augmentation des tonnages sur le site d'exploitation d'Aboncourt.



À date et pour la première fois de son histoire, Pizzorno Environnement dispose d'un carnet de commandes ne comprenant que des commandes fermes, qui s'élève à un milliard d'euros, confortant ses ambitions de maintenir un niveau solide de croissance rentable.





