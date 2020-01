Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pizzorno : baisse de 5,8% du CA à fin septembre Cercle Finance • 20/01/2020 à 09:04









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement affiche pour l'ensemble des neuf premiers mois de 2019, un chiffre d'affaires de 166,4 millions d'euros, en baisse de 5,8% en comparaison annuelle, dont un CA de 56,6 millions sur le seul troisième trimestre, en retrait de 7,9%. Le groupe de services aux collectivités a renouvelé plusieurs contrats depuis le début de 2019, représentant un chiffre d'affaires cumulé de 240 millions d'euros. Au 30 septembre 2019, il bénéficiait d'un carnet de commandes fermes de 899 millions d'euros. Il ajoute que le projet d'Ecopôle de sa filiale Azur Valorisation a bénéficié, par arrêté préfectoral, d'une nouvelle autorisation d'exploitation d'une durée de 18 ans, projet qui bénéficiera d'investissements à hauteur de 17 millions d'euros sur huit ans.

Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI Euronext Paris +0.76%