Pizzorno : arrêt de l'exploitation d'un centre au Maroc

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce l'arrêt de l'exploitation, par sa filiale marocaine Teodem, du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza, à la suite de la signature d'un protocole de résiliation à l'amiable. Cet arrêt prendra effet à compter de ce 1er juillet. Mise en service en 2008, cette installation de traitement représentait une capacité annuelle de 850.000 tonnes, pour un chiffre d'affaires d'environ 6,8 millions d'euros l'année dernière.

