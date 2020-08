Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pizzorno : abandon du marché de Marrakech Cercle Finance • 25/08/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement annonce ne pas être candidat au renouvellement du marché de collecte et de nettoiement de Marrakech (Médina et Sidi Yousef Ben Ali) dont il est attributaire depuis 2007 au travers de sa filiale locale Téomara. Au regard des nouvelles dispositions du marché de Marrakech et de la situation financière de ses filiales marocaines, il a ainsi été décidé de suspendre le développement du groupe au Maroc, conformément au plan stratégique mis en oeuvre depuis trois ans. Pizzorno respectera ses engagements du marché jusqu'à son échéance et restera présent au Maroc dans le cadre du contrat de collecte, nettoiement et traitement des déchets ménagers d'Al Hoceima et celui du traitement des déchets ménagers de Moulay Abdellah.

Valeurs associées GPE PIZZORNO ENVI Euronext Paris 0.00%