Pixium Vision : une entrée sur le Nasdaq est à l'étude

(CercleFinance.com) - Pixium Vision s'adjuge plus de 3% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur ses activités et dévoilé les prochaines étapes de son 'business plan' (modèle économique). Le spécialiste français des systèmes de vision bionique indique qu'il planche notamment sur une éventuelle introduction sur le Nasdaq aux Etats-Unis, tout en maintenant sa première cotation sur Euronext Paris. 'Au cours des six derniers mois, nous avons eu des échanges fructueux avec des investisseurs américains, qui témoignent d'un fort intérêt pour Pixium Vision et sa technologie', explique Lloyd Diamond, son directeur général. La société de bioélectronique dit à ce titre s'être attachée les services d'une banque d'investissement américaine 'de premier plan' afin de lui formuler des recommandations sur les options envisageables, notamment sur la meilleure façon de procéder à une éventuelle entrée sur le Nasdaq. Dans son communiqué, Pixium explique que l'accès à un plus grand nombre d'investisseurs lui permettrait d'accélérer le développement clinique et de préparer le lancement commercial de son système Prima, destiné aux patients ayant perdu la vue, prévu fin 2023. Le titre coté à la Bourse de Paris prend actuellement 3,4%, ce qui porte à 27,7% ses gains depuis le début de l'année.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +6.04%