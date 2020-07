Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : Sofinnova Partners dépasse les 15% Cercle Finance • 13/07/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Capital VII FPCI, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 8 juillet, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Pixium Vision et détenir 15,89% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une souscription à une augmentation de capital de Pixium Vision. Sofinnova Capital VII n'envisage pas d'augmenter sa participation, ni de demander la nomination d'un représentant supplémentaire au conseil d'administration.

