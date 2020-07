Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : Sofinnova et Bpifrance renforcés au capital Cercle Finance • 15/07/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce la répartition finale de son capital à la suite de la réussite de l'augmentation de capital, qui lui a permis de lever 7,3 millions d'euros par l'émission de 14.684.919 actions nouvelles au prix de 0,50 euro par action. Les investisseurs historiques tels que Sofinnova et Bpifrance ont accru leur participation tandis que Concert Omnes Capital et Abingworth n'ont pas pris part au tour de table, la part de Concert Omnes Capital étant ainsi passée sous le seuil des 5% de détention. 'Le système Prima est en bonne voie vers un lancement aux États-Unis et en Europe et nous avons hâte de soumettre à brève échéance l'étude pivot prévue en fin d'année ou au premier semestre 2021', indique à cette occasion le directeur général Lloyd Diamond.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +2.18%