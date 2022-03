Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision: salué pour une décision de la FDA information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Pixium Vision bondit de 7% après l'annonce de l'approbation par la FDA, l'autorité sanitaire américaine, de l'extension de l'étude de faisabilité du Système Prima aux États-Unis, incluant l'Université de Stanford comme nouveau site clinique.



L'étude vise à évaluer la sécurité et la performance du système chez les patients atteints de DMLA sèche. Cinq patients seront recrutés. Le critère d'évaluation principal concerne l'acuité visuelle de près mesurée à 12 mois. Les résultats sont prévus pour 2023.



Une étude de faisabilité distincte menée en France a montré une amélioration de l'acuité visuelle des patients atteints de DMLA sèche qui utilisent le Système Prima. Une étude pivot du Système Prima est en cours dans plusieurs pays européens.





Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +3.93%