Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pixium Vision: report de la décision sur l'offre de reprise information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Pixium Vision a annoncé mercredi que la justice française avait décidé de reporter sa décision concernant l'arrêté d'un plan de cession et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Le Tribunal de commerce de Paris était censée se prononcer le 18 décembre dernier sur la seule offre de reprise reçue à ce jour par les administrateurs judiciaires du spécialiste de la vision bionique.



A cette occasion, la justice devait également se prononcer quant à la suite à donner à la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle se trouve l'inventeur du micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil Prima.



Pour rappel, le groupe doit communiquer les résultats d'un essai mené sur son système chez 38 patients atteints de dégradation sévère du champ visuel central due à une DMLA sèche dans le courant du deuxième trimestre.



AU 20 novembre dernier, date limite de dépôt des offres, une seule offre de reprise avait été déposée.



Pixium indique qu'il prévoit de communiquer la date à laquelle le tribunal compte se prononcer dès qu'il en aura eu connaissance.



Plusieurs fois réservé à la hausse suite à cette annonce, le titre Pixium affichait un gain de plus de 17% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, les investisseurs reprenant espoir dans le futur de la société.





Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris +19.58%