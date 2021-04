Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : nouvelle tranche de financement Cercle Finance • 20/04/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Pixium Vision cède plus de 3% ce mardi à la Bourse de Paris après l'annonce du tirage d'une nouvelle tranche de 1,5 million d'euros dans le cadre du contrat de financement conclu avec un investisseur américain. La société bioélectronique spécialisée dans les systèmes de vision bioniques indique avoir avoir procédé à l'émission d'une nouvelle tranche correspondant à 150 obligations, à la demande d'European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), un fonds spécialisé dans le secteur de la santé. Cette annonce intervient conformément aux dispositions de l'accord signé en 2019 portant sur un financement pouvant atteindre 10 millions d'euros sur sur une période de 30 mois Après tirage de la nouvelle tranche de 1,5 millions d'euros, le nombre de bons est de 150 permettant l'émission d'un nombre maximum de 150 obligations, soit un montant de 1,5 million d'euros.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris -4.65%