Pixium Vision: liquidation et radiation en vue

(AOF) - Pixium Vision annonce que l’audience au cours de laquelle le Tribunal de commerce de Paris examinera l’offre de reprise reçue par les administrateurs judiciaires et se prononcera sur les suites à donner à la procédure de redressement dont elle fait l’objet se tiendra le 18 décembre 2023. Cette société de bioélectronique développant des systèmes de vision innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome précise que concomitamment le tribunal "prononcera la liquidation judiciaire de la société".

Dans ce contexte, la société en redressement depuis mi-novembre sollicitera auprès d'Euronext la radiation des actions Pixium.

Pixium attire l'attention des investisseurs sur le fait qu'en l'état de l'offre, et compte-tenu du niveau d'endettement de la société, "les produits de cession perçus en cas de décision favorable du Tribunal de commerce ne permettront pas un remboursement total ou partiel des actionnaires".

