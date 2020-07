Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pixium Vision : levée de fonds pour 7,3 millions d'euros Cercle Finance • 06/07/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires pour un montant brut de 7,3 millions d'euros, opération qui donnera lieu à l'émission de 14.684.919 actions nouvelles au prix de 0,50 euro par action. Le produit est destiné à fournir à la société de vision bionique, des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son Système Prima, avec en particulier l'étude pivot PRIMAvera qui débutera en fin d'année ou au premier semestre 2021. L'émission des actions nouvelles, le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris interviendront le 8 juillet. Elles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions à compter du 1er janvier 2020.

