Pixium Vision : la cotation reprendra le 14 juillet

(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce la reprise de la cotation de son action le mercredi 14 juillet, cotation dont il avait demandé la suspension pour ce mardi 13 juillet en raison d'une communication sur une augmentation de capital en cours de journée. La société bioélectronique, qui développe des systèmes de vision bionique innovants, rappelle avoir réalisé une opération d'augmentation de capital auprès d'investisseurs américains d'environ huit millions d'euros.

Valeurs associées PIXIUM VISION Euronext Paris 0.00%